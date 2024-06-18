18.06.2024 23:06

Ремонт в оселі: як обрати якісні шпалери

Купівля шпалер - відповідальний етап ремонту. В цій статті допоможемо розібратися у видах шпалер та критеріях, за якими варто їх обирати.

Види шпалер, їх переваги та недоліки

Перш за все, розглянемо, які види шпалер представлені на українському ринку, які їх переваги та недоліки.

Паперові шпалери. Найдешевші але не найбільш довговічні. Середній термін їх експлуатації - 3-5 років.

Флізелінові. Щільні та стійкі до впливу вологи. Можуть використовуватися на нерівних стінах і добре приховують їх недоліки.

Вінілові. Найбільш щільні з наявних на українському ринку, зберігають зовнішній вигляд близько 10 років. Головний їх недолік - складність поклейки.

Текстильні. Мають тканину у своїй основі. Привабливо виглядають і вирізняються довговічністю. Вони служать до 20 років, проте лише за умови правильного догляду. Такі шпалери зазвичай доволі дорогі, і впоратися з їх поклейкою не під силу новачку.

Бамбукові. Мають звукоізоляційні та теплоізоляційні властивості.

Рідкі. Наносяться на стіни шпателем і набувають вигляду шпалер вже після висихання.

Для спальні та гостьової кімнат підходять будь-які шпалери. Для дитячої оптимальним рішенням стануть паперові - дешевий матеріал можна буде недорого замінити, якщо малеча його зіпсує. При оформленні кухні або квартири-студії варто звернути увагу на вінілові та флізелінові шпалери з вологостійкою пропиткою.

На що ще звернути увагу під час вибору шпалер

Окрім матеріалу, з якого виготовлені шпалери, має значення спосіб друку та якість фарби, що використовувалися для нанесення малюнку на них. Латексний друк, фарби на водній основі - вибір тих, хто піклується про власне здоров'я та довколишнє середовище.

Під час вибору шпалер важливо звернути увагу і на те, наскільки вони стійкі до впливу сонячних променів. Шпалери, що мають маркування у вигляді сонця зі знаком “+” тішитимуть око барвами протягом багатьох років навіть у яскраво освітлених приміщеннях.

Також при купівлі шпалер важливо впевнитися, що вони мають однаковий артикул та належать до однієї партії. Інакше шпалери з різних рулонів після поклейки можуть помітно відрізнятися за кольором або, наприклад, розміром малюнку.

Де купити шпалери

Маючи на озброєнні інформацію, купити якісні шпалери можна самостійно. Головне - звернутися для цього до перевіреного продавця. Леруа Мерлен - лідер ринку будівельних товарів в Україні, що працює як в онлайн, так і в офлайн форматах. Магазин пропонує сотні варіантів шпалер від відомих виробників за оптимальними цінами. Разом зі шпалерами в Леруа Мерлен можна придбати все, що необхідно для їх поклейки - клеї, матеріали для укріплення стін та багети для стелі.