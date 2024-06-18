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18.06.2024  23:06   

Ремонт в оселі: як обрати якісні шпалери

Купівля шпалер - відповідальний етап ремонту. В цій статті допоможемо розібратися у видах шпалер та критеріях, за якими варто їх обирати.

Ремонт в оселі: як обрати якісні шпалери

Види шпалер, їх переваги та недоліки

 
Перш за все, розглянемо, які види шпалер представлені на українському ринку, які їх переваги та недоліки.
 
  • Паперові шпалери. Найдешевші але не найбільш довговічні. Середній термін їх експлуатації - 3-5 років.
  • Флізелінові. Щільні та стійкі до впливу вологи. Можуть використовуватися на нерівних стінах і добре приховують їх недоліки.
  • Вінілові. Найбільш щільні з наявних на українському ринку, зберігають зовнішній вигляд близько 10 років. Головний їх недолік - складність поклейки.
  • Текстильні. Мають тканину у своїй основі. Привабливо виглядають і вирізняються довговічністю. Вони служать до 20 років, проте лише за умови правильного догляду. Такі шпалери зазвичай доволі дорогі, і впоратися з їх поклейкою не під силу новачку.
  • Бамбукові. Мають звукоізоляційні та теплоізоляційні властивості.
  • Рідкі. Наносяться на стіни шпателем і набувають вигляду шпалер вже після висихання. 
Для спальні та гостьової кімнат підходять будь-які шпалери. Для дитячої оптимальним рішенням стануть паперові - дешевий матеріал можна буде недорого замінити, якщо малеча його зіпсує. При оформленні кухні або квартири-студії варто звернути увагу на вінілові та флізелінові шпалери з вологостійкою пропиткою.
 

На що ще звернути увагу під час вибору шпалер

 
Окрім матеріалу, з якого виготовлені шпалери, має значення спосіб друку та якість фарби, що використовувалися для нанесення малюнку на них. Латексний друк, фарби на водній основі - вибір тих, хто піклується про власне здоров'я та довколишнє середовище.
 
Під час вибору шпалер важливо звернути увагу і на те, наскільки вони стійкі до впливу сонячних променів. Шпалери, що мають маркування у вигляді сонця зі знаком “+” тішитимуть око барвами протягом багатьох років навіть у яскраво освітлених приміщеннях.
 
Також при купівлі шпалер важливо впевнитися, що вони мають однаковий артикул та належать до однієї партії. Інакше шпалери з різних рулонів після поклейки можуть помітно відрізнятися за кольором або, наприклад, розміром малюнку.
 

Де купити шпалери

 
Маючи на озброєнні інформацію, купити якісні шпалери можна самостійно. Головне - звернутися для цього до перевіреного продавця. Леруа Мерлен - лідер ринку будівельних товарів в Україні, що працює як в онлайн, так і в офлайн форматах. Магазин пропонує сотні варіантів шпалер від відомих виробників за оптимальними цінами. Разом зі шпалерами в Леруа Мерлен можна придбати все, що необхідно для їх поклейки - клеї, матеріали для укріплення стін та багети для стелі.
 
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