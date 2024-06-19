19.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Протягом усього дня в Харкові очікується ясна погода. Хмари не з'являться на небі до самого вечора, опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 27–29°..

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Народні прикмети

від самого ранку бджоли вже вилетіли за медом — буде хороший день;

бджоли стають злішими, частіше жалять — до посухи;

бджоли сидять у вулику і не вилазять — до дощу;

сонні бджоли — чекайте на похолодання;

бджола полетіла на хліб або фруктові дерева — буде урожай;

до вечора купчасті хмари зникли — погода буде ясна, без опадів;

веселка ввечері — до гарної погоди.