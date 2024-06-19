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19.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Протягом усього дня в Харкові очікується ясна погода. Хмари не з'являться на небі до самого вечора, опадів не передбачається.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 27–29°..

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Народні прикмети

  • від самого ранку бджоли вже вилетіли за медом — буде хороший день;
  • бджоли стають злішими, частіше жалять — до посухи;
  • бджоли сидять у вулику і не вилазять — до дощу;
  • сонні бджоли — чекайте на похолодання;
  • бджола полетіла на хліб або фруктові дерева — буде урожай;
  • до вечора купчасті хмари зникли — погода буде ясна, без опадів;
  • веселка ввечері — до гарної погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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