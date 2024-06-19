Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Протягом усього дня в Харкові очікується ясна погода. Хмари не з'являться на небі до самого вечора, опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 27–29°..
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Сьогодні краще уникати суперечок, оскільки переконати опонентів буде складно, і це може спричинити негативні емоції. День підходить для конкретних та точних занять, краще вибрати математику, а не поезію.
Протягом усього дня в Харкові очікується ясна погода. Хмари не з'являться на небі до самого вечора, опадів не передбачається.
День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
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