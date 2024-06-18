18.06.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Обстріли Харкова: військовий експер пояснив, чому їх стало менше

Роз'яснив ситуацію навколо обстрілів Харкова військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Як повідомляє РЕДПОСТ , після ухвалення рішення, за яким Україна отримала дозвіл завдавати ударів по військових об’єктах, розташованих на території Росії, вдалося знищити одночасно дві пускові установки (унікальний вападок), РЛС, вразити систему реактивного залпового вогню “Торнадо С” з дальністю ураження до 120 км, яку окупанти використовували для завдання ударів по Харкову та іншим житловим мікрорайонам українських міст.

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"Крім цього, ми можемо відзначити знищення пункту постійної дислокації російських окупантів у Шебекиному та успішний характер удару по командно-штабному пункту 6-ї загальновійськової армії російських окупантів”, — розповів експерт.

Снєгирьов звернув увагу, що за оцінкою адміністрації міста Харкова, після ударів, які завдали Сили оборони України по законних цілях на території РФ, інтенсивність ракетних обстрілів російських терористів по Харкову різко зменшилася.

Він додав, що Україні необхідно дати дозвіл завдавати удари по території РФ на більшу відстань, щоб ще сильніше зменшити кількість ударів по Харкову та області.