18.06.2024 15:45 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов провів онлайн-зустріч з мером французького міста Жанною Барсегян
Сторони обговорили нагальні потреби Харкова та встановлення партнерських відносин між містами.
Ігор Терехов провів онлайн-зустріч з мером французького міста Жанною Барсегян
Ігор Терехов розповів, з якими викликами Харків зіштовхнувся під час минулого опалювального сезону та як зараз готується до зими. Мер зазначив, що міська влада займається децентралізацією систем енерго-, водо- та теплопостачання і потребує для цього когенераційних установок.
Жанна Барсегян зазначила, що Страсбург спробує посилити допомогу в цій сфері. Крім того, нещодавно французьке місто підтвердило готовність прийняти на відпочинок дітей з Харківщини.
Ігор Терехов також виступив з ініціативою укласти між містами договір про встановлення партнерських відносин. У свою чергу Жанна Барсегян запропонувала розширити цю перспективу та укласти тристоронню угоду між Харковом, Страсбургом та німецьким містом Кель, яке з початку повномасштабного вторгнення рф також активно підтримує харків’ян.
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