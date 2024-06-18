18.06.2024 15:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів онлайн-зустріч з мером французького міста Жанною Барсегян

Сторони обговорили нагальні потреби Харкова та встановлення партнерських відносин між містами.



Ігор Терехов провів онлайн-зустріч з мером французького міста Жанною Барсегян



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ігор Терехов розповів, з якими викликами Харків зіштовхнувся під час минулого опалювального сезону та як зараз готується до зими. Мер зазначив, що міська влада займається децентралізацією систем енерго-, водо- та теплопостачання і потребує для цього когенераційних установок.

Жанна Барсегян зазначила, що Страсбург спробує посилити допомогу в цій сфері. Крім того, нещодавно французьке місто підтвердило готовність прийняти на відпочинок дітей з Харківщини.

Ігор Терехов також виступив з ініціативою укласти між містами договір про встановлення партнерських відносин. У свою чергу Жанна Барсегян запропонувала розширити цю перспективу та укласти тристоронню угоду між Харковом, Страсбургом та німецьким містом Кель, яке з початку повномасштабного вторгнення рф також активно підтримує харків’ян.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів перемовини з головою комітету оборони Бундестагу.