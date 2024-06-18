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18.06.2024  13:09   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини в компанії ухилянтів намагався спливти з України

П'ять чоловіків, які намагалися незаконно перепливти річку Тису у гумовому човні, були затримані вчора ввечері прикордонниками відділу "Вилок" Мукачівського загону.

ухилянти

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

За даними оперативників, прикордонний наряд під керівництвом курсанта Національної академії Держприкордонслужби зупинив групу всього за 150 метрів до кордону з Угорщиною. Чоловіки пошкодили загороджувальний паркан і намагалися швидко втекти в напрямку річки.

Для зупинки зловмисників, які ігнорували законні вимоги прикордонників, було здійснено кілька попереджувальних пострілів. Затримані особи, троє з Вінниччини, один з Харківщини та один з Волині, планували оплатити переправникам за свою подорож суму від 7 до 10 тисяч доларів.

Наразі оперативники встановлюють всіх осіб, причетних до спроби переправлення цієї групи через кордон. Затриманим складено протоколи про адмінправопорушення за статтями 204-1 та 185.10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передані до суду. Прикордонники також повідомили поліцію про пошкодження загороджувального паркану та підозру у злочині знищення майна, що відповідає статті 194 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що виявлено випадок оформлення за 11 тисяч доларів США медичної документації, що спрямовувалася на допомогу ухилянтам виїхати за кордон.

Тэги:  ухилянт, харків
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