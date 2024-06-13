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13.06.2024  19:45   Дмитро Колонєй

Харкв'ян запрощують взяти участь у Забігу Честі імені Рекрута

Харкв'яни вже можуть зареєструватися для участі у заході.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, відкрито реєстрацію на Забіг Честі імені Рекрата - воїна Міжнародного легіону ГУР МО України Олексія Чубашева, військового журналіста, автора популярної програми «Рекрут.ua» про підготовку військовослужбовців.
 
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Після повномасштабного вторгнення росії Рекрут приєднався до ГУР МОУ, захищав Україну. Загинув у бою з російськими окупантами у Сєвєродонецьку 10 червня 2022 року. Він багато уваги приділяв фізичній підготовці, активно бігав, займався спортом. 
 
Забіг Честі імені Рекрута ініціювала дружина воїна-розвідника Юлія Чубашева спільно з компанією Run Ukraine. 
 
Захід спрямований на зміцнення сили духу, стійкості та згуртованості української нації, яка мусить продовжувати боротьбу. 
 
Благодійний забіг відбудеться 30 червня 2024 року. Усі кошти з реєстрації будуть спрямовані на потреби Міжнародного легіону. 
 
У програмі заходу ― забіги на 5 та 10 кілометрів, до яких можна долучитись як офлайн у Києві, так і онлайн з будь-якої точки світу. 
 
У змаганнях братимуть участь цивільні та військові, більшість з яких долатимуть дистанцію у своїх частинах.
 
Реєстрація та деталі за посиланням.
 
Тэги:  агрессия россии, спорт, харків
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