13.06.2024 19:45 Дмитро Колонєй

Харкв'ян запрощують взяти участь у Забігу Честі імені Рекрута

Харкв'яни вже можуть зареєструватися для участі у заході.

Як повідомляє РЕДПОСТ , відкрито реєстрацію на Забіг Честі імені Рекрата - воїна Міжнародного легіону ГУР МО України Олексія Чубашева, військового журналіста, автора популярної програми «Рекрут.ua» про підготовку військовослужбовців.

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Після повномасштабного вторгнення росії Рекрут приєднався до ГУР МОУ, захищав Україну. Загинув у бою з російськими окупантами у Сєвєродонецьку 10 червня 2022 року. Він багато уваги приділяв фізичній підготовці, активно бігав, займався спортом. Забіг Честі імені Рекрута ініціювала дружина воїна-розвідника Юлія Чубашева спільно з компанією Run Ukraine. Захід спрямований на зміцнення сили духу, стійкості та згуртованості української нації, яка мусить продовжувати боротьбу.

Благодійний забіг відбудеться 30 червня 2024 року. Усі кошти з реєстрації будуть спрямовані на потреби Міжнародного легіону.

У програмі заходу ― забіги на 5 та 10 кілометрів, до яких можна долучитись як офлайн у Києві, так і онлайн з будь-якої точки світу.

У змаганнях братимуть участь цивільні та військові, більшість з яких долатимуть дистанцію у своїх частинах.

Реєстрація та деталі за посиланням