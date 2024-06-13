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13.06.2024  12:25   Рита Парфенова

Колаборантку з Харківщини правоохоронці знайшли під Києвом

Викрито ще одну «спеціалістку» окупаційного пенсійного фонду, яка працювала на ворога під час окупації Харківщини

На Харківщині викрито «спеціалістку» окупаційного пенсійного фонду

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час захоплення Куп'янського району збройними силами Російської Федерації жінка з села Осиново добровільно приєдналась до окупаційної адміністрації. Вона отримала посаду «головного спеціаліста відділу організації прийому та розгляду звернень громадян Управління Пенсійного фонду Харківської області», де формувала списки пенсіонерів для отримання матеріальної допомоги від окупаційної влади та виконувала інші завдання керівництва "управління".

Після звільнення території вона переїхала на Київщину, але правоохоронні органи знайшли її і зібрали достатні докази для викриття колаборації.

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Під керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато дізнання щодо 47-річної жінки, якій пред'явлено підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Досудове розслідування проводиться Куп'янським РВП ГУНП в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 53-річна жінка з Куп’янська під час захоплення міста перейшла на бік ворога:

 

Тэги:  колаборант, харків
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