13.06.2024 11:38 Рита Парфенова

Про відключення світла 13 червня в Харкові розповіли в Міненерго

У четвер, 13 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міненерго.

«Сьогодні (13 червня, – прим. ред.) застосування графіків погодинних відключень попередньо планується з 20:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Згідно з урядовою постановою, підприємства критичної інфраструктури, а також ті, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не підлягають відключенню від електромережі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.