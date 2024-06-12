12.06.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли, як зберігати продукти у разі відключення електроенергії

З метою недопущення харчових отруєнь через споживання харчових продуктів, які можуть бути небезпечними внаслідок порушення температурних умов їх зберігання Держпродспоживслужба з врахуванням рекомендацій МОЗ пропонує громадянам та суб’єктам господарювання дотримуватись певних правил, передає РЕДПОСТ .

Серед таких правил є:

не готуйте страви із запасом, страви, які приготували бажано вживати відразу (не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години);

зберігайте приготовані страви гарячими (60 °С) аж до подавання до столу;

за відключення електроенергії, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику та до 48 годин у повній морозилці (24 годин – у напівпорожній морозилці);

у разі відсутності електроенергії протягом 4 годин і довше, харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С;

не перевіряйте їжу на смак. Якщо маєте сумніви щодо її безпечності краще викиньте її відразу. Також позбудьтеся продуктів, які швидко псуються. Це стосується м’яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів та їх залишків, якщо вони зберігалися більше ніж 4 години без електроенергії або джерела холоду;

продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати;

не розморожуйте продукти за кімнатної температури;

при зберіганні відокремлювати сиру їжу від готової;

зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами;

ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти;

доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °С;

використовуйте чисту або очищену воду - бажано бутильовану питну воду промислового виробництва або воду із перевірених джерел, попередньо піддавши її додатковому кип’ятінню.

Також важливо дотримуватись таких гігієнічних вимог:

мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;

мийте руки після відвідування туалету:

у разі відсутності води під час вимкнення світла у вашому будинку можна скористатись спиртовмісними санітайзерами для рук або вологими серветками для рук;

вимийте і продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі;

ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими. Для цього, на випадок відсутності водопостачання, також варто мати запас чистої бутильованої питної води промислового виробництва;

захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у середу, 12 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.