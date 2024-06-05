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05.06.2024  12:20   

Чоловік допомогав послабити оборону українських захисників на північному кордоні Харківщини

За даними слідства, чоловік, який проживає у прикордонному селищі Білий Колодязь, допомогав ворогу. Через месенджер «Телеграм» він почав спілкуватись з представником рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
45-річний чоловік умисно та добровільно передавав російському куратору місця базування української армії та геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами у вказаному селищі.
 
Під виглядом пересічного громадянина обвинувачений обходив прикордонну місцевість, збирав дані та в подальшому надсилав їх ворогу в текстових повідомленнях із зазначенням координат. 
 
 
Вказана розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових завдань, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.
 
 
Чоловік має сталі проросійські погляди, тому гроші за допомогу ворогу він не отримував.
 
 
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Білому Колодязі. У ході обшуку також було виявлено та вилучено боєприпаси, які обвинувачений зберігав незаконно, — близько 40 патронів різного калібру, призначених для стрільби зі зброї системи Калашникова, а також з іншої нарізної вогнепальної зброї.
 
За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, та зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прихильник "руського миру" з Харківщини відповідатиме за передачу інформації про ЗСУ
Тэги:  агрессия россии, харків
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