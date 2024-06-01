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01.06.2024  10:20   Віталій Хінєвіч

Діти Харкова, як і будь-які інші діти, заслуговують на безпеку, мир і нормальне життя – Ігор Терехов

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, вулиці нашого міста мали б бути переповнені сміхом дзвінкоголосої малечі, так, як це було кожного року до початку російської агресії.


Діти Харкова, як і будь-які інші діти, заслуговують на безпеку, мир і нормальне життя – Ігор Терехов
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, вулиці нашого міста мали б бути переповнені сміхом дзвінкоголосої малечі, так, як це було кожного року до початку російської агресії. Та натомість у повітрі повисла тиша, щемливе нагадування про невимовні жахи, які пережили й змушені досі переживати наші діти й усі ми.
 
Діти гинуть від рук ворога по всій Україні. Тільки у Харкові цього року 8-річну дівчинку разом з мамою мертвими витягали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку, цілу родину з пʼяти людей, молоді батьки та троє їхніх діточок,  росіяни спалили живцем, атакувавши АЗС поблизу їхнього будинку. Рівно тиждень тому серед десятків загиблих цивільних жертвами терористичної атаки окупантів по «Епіцентру» стали мати і її 12-річна донька. 
 
І ці жорстокі вбивства — лише частина злочинів ворога.
 
І я не знаю, скільки ще маленьких хлопчиків і дівчаток має постраждати, скількох ці чудовиська вкрадуть, залишать сиротами, розлучать з близькими, а скільком навіть не дадуть народитися, перш ніж світ прокинеться і допоможе нам раз і назавжди покласти край цьому божевіллю. 
 
Діти Харкова, як і будь-які інші діти, заслуговують на безпеку, мир і нормальне життя — рости без страху і без обмежень, вчитися у звичайних школах, мріяти про велике, процвітати. І в наших силах, у силах тих, хто може змінити ситуацію, дати їм такий шанс.
 
Тому сьогодні я вкотре закликаю усіх партнерів України: станьте з нами. Підтримайте нас. Дозвольте нам захистити наше майбутнє»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському метро відкрилася виставка дитячих малюнків.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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