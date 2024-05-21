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21.05.2024  20:15   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають наслідки обстрілів (фото)

Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усувають наслідки ранкових ворожих обстрілів у Немишлянському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальники закривають контури житлових будинків і ремонтують пошкоджені покрівлі.
 
 
Загалом через удар в районі зазнали руйнацій 11 приватних домоволодінь і п’ять багатоквартирних будинків.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки атаки БпЛА по Харкову фіксують правоохоронці.
 
Тэги:  жкг, харків
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