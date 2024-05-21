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21.05.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Погрожував фізичною розправою: на Харківщині чоловікові повідомили про підозру у скоєнні домашнього насильства

46-річний чоловік систематично принижував та ображав жінку, погрожував фізичною силою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До поліції неодноразово зверталась 33-річна жінка. З її слів, 46-річний співмешканець поводиться щодо неї неадекватно, регулярно ображає та принижує її, влаштовує сварки під час яких погрожує фізичною розправою та застосовує фізичну силу. 
 
Дільничними офіцерами поліції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було винесено два термінові заборонні приписи та складено чотири протоколи про адміністративні порушення, передбачені ст.. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд розглянув протоколи та наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, проте кривдник продовжував вчиняти домашнє насильство.
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Кривднику повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.
 
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Тэги:  події, харків
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