20.05.2024 18:20 Віталій Хінєвіч

Викрили в колабораційній діяльності мешканку Харківщини

З червня 2022 року жінка працювала «спеціалістом відділу економічного розвитку" так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На займаній посаді зловмисниця виконувала розпорядження заступника голови з економіки та фінансів військової окупаційної військово-цивільної адміністрації.

Викрили в колабораційній діяльності 38-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. На посаді зловмисниця перебувала до серпня 2022 року.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

20 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

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