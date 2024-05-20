    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Викрили в колабораційній діяльності мешканку Харківщини
20.05.2024  18:20   Віталій Хінєвіч

Викрили в колабораційній діяльності мешканку Харківщини

З червня 2022 року жінка працювала «спеціалістом відділу економічного розвитку" так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На займаній посаді зловмисниця виконувала розпорядження заступника голови з економіки та фінансів військової окупаційної військово-цивільної адміністрації.
 
Викрили в колабораційній діяльності 38-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. На посаді зловмисниця перебувала до серпня 2022 року.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
 
20 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська прокуратура направила до суду справу зрадника-поліцейського.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Армія На Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська - Генеральний штаб ЗСУ 20.05 Надзвичайні події Російські агенти, які готували ракетні удари по базах спецпризначенців ГУР МО на Харківщині, отримали тюремні терміни 20.05 Надзвичайні події Ще одного загиблого знайшли на місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 