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15.05.2024  20:14   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив, куда влучив удар ворога

Мер Харкова поінформував попередню інформацію.


Ігор Терехов повідомив, куда влучив удар ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував:

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнуваннь."

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Як інформує ХОВА, окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. 
За попередніми даними, одна людина постраждала. Огляд триває.
 
 
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