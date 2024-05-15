15.05.2024 19:07 Дмитро Колонєй

Потрібно придбати обладнання для децентралізації систем енерго-, тепло- та водопостачання Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у засіданні Координаційного штабу з питань евакуації населення в умовах воєнного стану.



Потрібно придбати обладнання для децентралізації систем енерго-, тепло- та водопостачання Харкова - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , захід пройшов під головуванням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Також у засіданні взяли участь представники міжнародних організацій та благодійних фондів.

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Ігор Терехов зазначив, що з прикордонних районів, де ворог активізував бойові дії, до Харкова йде великий потік евакуйованих мешканців. Усіх їх потрібно розмістити, надати речі першої необхідності, влаштувати на роботу чи навчання тощо.

Водночас, зазначив мер, Харків чи не щодня перебуває під ворожими обстрілами. Долати наслідки атак місту допомагають волонтери та міжнародні організації.

«Нам потрібно придбати обладнання для децентралізації систем енерго-, тепло- та водопостачання. Це передусім газові генератори та когенераційні установки. Ми вже забронювали це обладнання і дуже розраховуємо на вашу підтримку», - зазначив Ігор Терехов.