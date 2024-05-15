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15.05.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

Співробітники «Харківводоканалу» знову стали донорами крові

Співробітники комунального підприємства «Харківводоканал» знову долучилися до благодійної здачі крові для потреб Захисників та Захисниць України, а також усіх, хто цього потребує, передає РЕДПОСТ .

 
За словами голови первинної профспілкової організації Наталії Муравйової, донорство на підприємстві стало доброю традицією, яку підтримують все більше співробітників.
 
«Сьогодні ще 37 наших робітників приєдналися до благородної місії донорства та поділилися кров'ю з тими, кому це життєво важливо.
 
Ворожа агресія продовжується і під вогнем знову Харківщина, ми не можемо залишатися байдужими, наш обов'язок усіма силами підтримати захисників міста. А що може бути ціннішим за кров для порятунку життя? Від керівництва підприємства та профспілкової організації хочу подякувати всім водоканальцям, які регулярно здають кров, а також тим, хто вперше залучився до цієї життєво важливої справи – донорства. Ваша кров обов'язково комусь допоможе», - зауважила Наталія Муравйова.
 
 
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Тэги:  жкг, харків
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