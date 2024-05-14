У Харкові судитимуть двох колаборантів, які працювали на ворога, а потім втекли на росію

Один з обвинувачених — 47-річний мешканець Куп'янська, за даними слідства, під час окупації міста в липні 2022 року добровільно уклав договір з окупаційною адміністрацією та став «полицейским взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области».

У серпні 2022 року колаборант перевівся на посаду «полицейского (водителя) 2 отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области». За цю "роботу" на ворога "правоохоронець" отримував щомісячну оплату у розмірі 40 тисяч російських рублів.

Другий обвинувачений, 27-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий, у липні 2022 року добровільно обійняв посаду «и. о. помощника следователя следственного отдела Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области»). Пізніше, в серпні того ж року, колаборант змінив спеціалізацію та став «полицейским отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Обидва обвинувачені, після деокупації, утікли на непідконтрольні території і переховуються від слідства. Їх оголошено у розшук.

Цих двох обвинувачених судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді міста Харкова. За їхніми діями їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же строк до п'ятнадцяти років, а також конфіскація майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram