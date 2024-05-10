10.05.2024 19:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові на деяких вулицях обмежать рух транспорту
Обмеження пов'язані із проведенням ремонтних робіт.
Рух транспорту на вул. Рибалка, на ділянці від будинку №44 до вул. Харківських Дивізій, буде заборонений з 7:00 до 20:00 з 13 травня по 30 серпня.
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з реконструкції теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Ощєпкова, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, пр. Героїв Харкова та ін.
Також рух транспорту на вул. Миколи Хвильового, в районі будинку №5, буде обмежений з 8:00 до 17:00 з 13 травня по 31 липня.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням планових робіт з заміни ділянки теплотраси.
Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.
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