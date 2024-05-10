    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові на деяких вулицях обмежать рух транспорту
10.05.2024  19:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові на деяких вулицях обмежать рух транспорту

Обмеження пов'язані із проведенням ремонтних робіт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту на вул. Рибалка, на ділянці від будинку №44 до вул. Харківських Дивізій, буде заборонений з 7:00 до 20:00 з 13 травня по 30 серпня.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з реконструкції теплових мереж. 
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Ощєпкова, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, пр.  Героїв Харкова та ін.
 
Також рух транспорту на вул. Миколи Хвильового, в районі будинку №5, буде обмежений з 8:00 до 17:00 з 13 травня по 31 липня.
 
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням планових робіт з заміни ділянки теплотраси. 
 
Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійні роботи в Харкові деякі трамваї та автобуси змінять маршрут.
 
Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Надзвичайні події Через ворожий обстріл Харківщини є загиблі та постраждалі 10.05 Суспільство Представникам трьох вишів видали «Картку харків’янина» 10.05 ЖКГ Жителям Харкова та області представили графік відключення світла з 11 по 15 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 