10.05.2024 19:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові на деяких вулицях обмежать рух транспорту

Обмеження пов'язані із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух транспорту на вул. Рибалка, на ділянці від будинку №44 до вул. Харківських Дивізій, буде заборонений з 7:00 до 20:00 з 13 травня по 30 серпня.

Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Ощєпкова, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, пр. Героїв Харкова та ін.

Також рух транспорту на вул. Миколи Хвильового, в районі будинку №5, буде обмежений з 8:00 до 17:00 з 13 травня по 31 липня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням планових робіт з заміни ділянки теплотраси.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

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