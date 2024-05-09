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09.05.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

Пішла з дому і не повернулася: на Харківщині розшукали дівчинку

До правоохоронців звернулася жінка з інформацією про зникнення 10-річної дівчинки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
8 травня до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини. Заявниця, 43-річна мешканка селища Безлюдівка, розповіла, що її донька о 17:00 пішла до школи в селищі Васищеве. Проте, до вечора додому не повернулась. Самостійні спроби знайти дитину виявилися марними.
 
На пошуки малолітньої був орієнтований особовий склад відділу поліції № 3  Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Менше ніж за годину місцеперебування дитини було встановлено. 
 
Дівчина знаходилася в селі Васищеве у свого батька. Неповнолітню повернули додому. Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. 
 
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
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Тэги:  події, харків
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