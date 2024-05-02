02.05.2024 15:49 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують посадовицю окупаційної адміністрації у бігах

Судитимуть мешканку Харківщини, яка працювала на ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 47-річна жінка під час окупації Куп’янщини добровільно вирішила працювати на ворога:

у серпні 2022 року жінка погодилась на пропозицію російських загарбників та обійняла посаду «и. о. заместителя начальника Управления пенсионного фонда Харьковской области»;

координувала роботу «управління» окупаційного органу;

відповідала за організацію роботи з обробки заяв від місцевих мешканців для подальшої виплати так званої «матеріальної допомоги пенсіонерам» у російських рубля;

надавала вказівки підлеглим працівникам щодо складання поточної звітності, формування списків особових рахунків та виплатних відомостей;

звітувала про роботу перед вищим керівництвом.

Після деокупації поплічниця ворога втекла і наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук. Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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