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02.05.2024  15:49   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують посадовицю окупаційної адміністрації у бігах

Судитимуть мешканку Харківщини, яка працювала на ворога.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, 47-річна жінка під час окупації Куп’янщини добровільно вирішила працювати на ворога:
  • у серпні 2022 року жінка погодилась на пропозицію російських загарбників та обійняла посаду «и. о. заместителя начальника Управления пенсионного фонда Харьковской области»;
  • координувала роботу «управління» окупаційного органу;
  • відповідала за організацію роботи з обробки заяв від місцевих мешканців для подальшої виплати так званої «матеріальної допомоги пенсіонерам» у російських рубля;
  • надавала вказівки підлеглим працівникам щодо складання поточної звітності, формування списків особових рахунків та виплатних відомостей;
  • звітувала про роботу перед вищим керівництвом.
 
Після деокупації поплічниця ворога втекла і наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук. Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
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Прихильниуі росіян загрожує до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за розстріл цивільних під Харковом російський командир отримав вирок.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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