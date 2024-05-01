Рятувальники Харкова загасили пожежу в гаражному кооперативі після російського авіаудару

Протягом останніх 24 годин рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 30 квітня близько 10:00 ворожа авіація скинула на Харків дві керовані авіабомби. У Київському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі і понад 46 приватних гаражів, що спричинило пожежу у трьох з них. Також зайнялись три легкових автомобілі, а ще шість отримали пошкодження. О 12:10 рятувальники загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів.
У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях. Рятувальники проводили огляд місця обстрілу.
Внаслідок цієї терористичної атаки одна людина загинула, а десять цивільних осіб постраждали.
Протягом доби з 30 квітня по 1 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували здійснили 42 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що jдна людина загинула, дванадцять отримали травми внаслідок обстрілів військовими рф міста Харкова та населених пунктів області протягом минулої доби.
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1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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