30.04.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині двоє громадян здійснювали вилов риби методом підводного полювання

30 квітня 2024 року, під час проведення рибоохоронних заходів, державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Близько півночі у Мартівській затоці на Печенізькому водосховищі Чугуївського району, було виявлено двох громадян.

Вони в період нерестової заборони здійснювали вилов водних біоресурсів методом підводного полювання та впіймали таку рибу: сом - 2 екз., щука - 1 екз., лящ - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 11,4 кг. На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 15 351 грн. Підводні рушниці, гідрокостюми, ласти та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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