30.04.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

Діти військових безкоштовно навчатимуться у низці мистецьких закладів Харкова

З 1 травня 2024 року почнуть діяти додаткові пільги з оплати навчання в комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Харкова, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.

Пільга у розмірі 100 % встановлена таким категоріям учнів:

дітям, батьки (один з батьків) яких є військовослужбовцем Збройних Сил України або інших військових формувань, у тому числі добровольчих формувань територіальних громад;дітям, батьки (один з батьків) яких є загиблими (померлими) захисниками та захисницями України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 30 закладів культури у Харкові перейменували.