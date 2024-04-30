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30.04.2024  15:40   Віталій Хінєвіч

Діти військових безкоштовно навчатимуться у низці мистецьких закладів Харкова

З 1 травня 2024 року почнуть діяти додаткові пільги з оплати навчання в комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Харкова, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

 
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ. 
 
Пільга у розмірі 100 % встановлена таким категоріям учнів:
 
  • дітям, батьки (один з батьків) яких є військовослужбовцем Збройних Сил України або інших військових формувань, у тому числі добровольчих формувань територіальних громад;дітям, батьки (один з батьків) яких є загиблими (померлими) захисниками та захисницями України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 30 закладів культури у Харкові перейменували.

Тэги:  харків, навчання
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