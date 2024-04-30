Діти військових безкоштовно навчатимуться у низці мистецьких закладів Харкова

З 1 травня 2024 року почнуть діяти додаткові пільги з оплати навчання в комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Харкова, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 30 закладів культури у Харкові перейменували.
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Відмінний день для вирішення старих проблем та завершення справ. Рішення можуть бути не ідеальними, проте цілком прийнятними та оптимальними.
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