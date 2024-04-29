29.04.2024 12:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові жінка вдарила ножем співмешканця, а потім викликала на допомогу медиків

Під час застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в результаті якого вона схопила ніж та нанесла тілесні ушкодження своєму співмешканцю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталась в Індустріальному районі. 27 квітня близько 21:30 до поліції звернувся лікар бригади швидкої допомоги та повідомив про госпіталізацію до медичного закладу 38-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням.

Швидку викликала сама нападниця, яка також поїхала із потерпілим до лікарні.

Поліцейські прибули до медичної установи, затримали 37-річну харків’янку та доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 8 років.

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