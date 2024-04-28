28.04.2024 08:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 13 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області.

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