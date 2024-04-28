28.04.2024 07:30 Рита Парфенова

28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято Входу Господнього в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається за тиждень до Великодня, шостої неділі Великого Посту.

Свято названо так на честь зустрічі Ісуса Христа, згідно з християнською традицією – Сина Божого, при вході до Єрусалиму тріумфальною пальмовою процесією. Оскільки пальми ростуть не скрізь, то жителі середніх та помірних широт використовують замість пальмових гілок інші рослини: у нас – вербу, у Німеччині та інших європейських країнах – вербу, ялівець, бук, грушу, яблуню.



Наші пращури у Вербну неділю, повертаючись із церкви з освяченими гілочками, легенько стібали ними один одного, примовляючи: «Не я б'ю, верба б'є». Вважалося, що це дасть здоров'я.



У цей святковий день, як і у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, незважаючи на Великий піст, що триває, дозволяється смакування рибних страв.

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Щороку 28 квітня у світі відзначають День охорони праці. Дату закріпили у 2003 році з ініціативи Міжнародної організації праці, щоб привернути увагу спільноти до проблеми великої кількості нещасних випадків та професійних захворювань на роботі.



За даними МОП, щодня на робочому місці у світі гинуть близько 5000 людей. Щорічно ця цифра зростає приблизно на 10%. Нерідко випадки травматизму на робочому місці пов’язані з бажанням роботодавця заощадити. Тому часто недобросовісні роботодавці нехтують правилами техніки безпеки.

Прикмети дня

Цього дня бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали та виставляли на свіже повітря. «На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуда», – говорили знаючі люди. А решта погоджувалися: «У кого медок і олії – у того і свято».

Що не можна робити 28 квітня

лаятися з батьками.

категорично заборонено вбивати бджіл.

Також цього дня

1758 – народився Джеймс Монро, 5 президент США (1817-25), який проголосив доктрину «Америка для американців». За однією з версій, саме його прізвище взяла в якості псевдоніма актриса-початківець Норма Джин Бейкер, щоб перетворитися на секс-символ Мерилін Монро.



1784 – винахідники Б. Лонуа та Ж. Б'єнвеню у Франції продемонстрували першу офіційно визнану саморушну модель вертольота.



1838 – запатентована фотографія. Вона стала відома під назвою "дагеротип" на ім'я винахідника Дагера.



1908 – народився Оскар Шиндлер (пом. 1974), німецький бізнесмен, який у роки війни врятував 1100 євреїв.



1914 – у США запатентували повітряний кондиціонер.



1916 – народився Ферруччіо Ламборджіні, італійський автопромисловець, який створив швидкі та дорогі автомобілі спортивного класу.



1919 – засновано Лігу Націй.



1923 – відкрився один із найзнаменитіших у світі футбольних стадіонів – лондонський Уемблі.



1937 – у Нью-Йорку з'явився перший рекламний щит із анімованим зображенням. На моніторі крутився 4-хвилинний ролик з кіньми, що скачуть, і жонглюючими котами. Картинка була зроблена з 2000 лампочок, які блимали в заданому порядку. Творцем цього дива був Дуглас Лейт.



1947 – норвезький дослідник Тур Хейєрдал вирушив у плавання на бальзовому плоті від західного узбережжя Південної Америки до Таїті.



1968 – у Нью-Йорку на Бродвеї пройшла прем'єра знаменитого мюзиклу «Волоси», кіноверсію якого 1979 року поставив Мілош Форман.



1974 – народилася Пенелопа Круз, іспанська та американська актриса («Все про мою матір», «Цукру», «Ванільне небо»).



1981 – народилася Джессіка Альба, американська актриса («Місто гріхів», «Фантастична четвірка», «Наркоз», «Знайомство з Факерами-2»).



1992 – Річард Механ з Х'юстона запатентував електричну скатертину, яка відлякує комах.



2000 – Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.



2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.



2022 – Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Віталій, Кирило, Максим.

за Юліанським календарем: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Мстислав, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Яків.