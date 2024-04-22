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22.04.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів перемовини з послом Естонії

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 квітня, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, передає РЕДПОСТ .

 
Сторони обговорили поточні потреби міста у відновленні джерел тепло- та енергопостачання, необхідність сучасних систем протиповітряної оборони та фінансування відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів житлових будинків.
 
Мер подякував Аннелі Кольк за підтримку Естонією України. Він наголосив на важливості роботи з посилення захисту неба над Харковом та відновлення пошкодженої інфраструктури та житла.
 
«Нам потрібно встигнути відновити енергетичну галузь та сферу теплопостачання до початку наступного опалювального сезону. Ми вже точно знаємо, де є нове обладнання, готове до роботи. Але часу, щоб все встигнути, мало. І, звичайно ж, у пріоритеті - посилення ППО, бо в іншому випадку все, що ми зробимо, буде знову атаковане», - наголосив Ігор Терехов.
 
У свою чергу Аннелі Кольк зазначила, що Естонія надає найбільшу гуманітарну та військову допомогу Україні у відношенні до ВВП і запевнила, що її країна продовжуватиме цю підтримку й надалі.
 
«Харків - це передова. Ми бачимо все, що ви робите, щоб місто жило. І ми дуже розуміємо Україну, бо теж маємо спільний кордон з цим сусідом, бо теж пережили історію окупації та боротьби за незалежність. Мета нашого візиту - почути про ваші конкретні потреби в усіх напрямках, щоб відстоювати вашу позицію на Сході та Заході з нашими партнерами», - наголосила Аннелі Кольк.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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