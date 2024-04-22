Ціни на куряче м'ясо зросли та впали: подробиці

Ціни на курячу тушку трохи знизилися, тоді як ціна на куряче філе зросла.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на дані Державної служби статистики.
У березні цього року середня споживча ціна на курячу тушку знизилася на 0,5% і становила 87,89 грн/кг, порівняно з лютим місяцем, коли ціна складала 88,31 грн/кг. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, ціна на курячу тушку підвищилася на 1,4%, до 86,71 грн/кг.
У той же час, ціна на куряче філе в березні поточного року зросла на 1% і склала 159,66 грн/кг, у порівнянні з січнем-лютим, коли ціна становила 158,03 грн/кг. Порівняно з березнем минулого року, ціна на філе зросла на 9,7%, до 145,56 грн/кг.
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