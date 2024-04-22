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22.04.2024  09:27   Рита Парфенова

Ціни на куряче м'ясо зросли та впали: подробиці

Ціни на курячу тушку трохи знизилися, тоді як ціна на куряче філе зросла.

Ціни на курячу тушку трохи знизилися, тоді як ціна на куряче філе зросла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

У березні цього року середня споживча ціна на курячу тушку знизилася на 0,5% і становила 87,89 грн/кг, порівняно з лютим місяцем, коли ціна складала 88,31 грн/кг. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, ціна на курячу тушку підвищилася на 1,4%, до 86,71 грн/кг.

У той же час, ціна на куряче філе в березні поточного року зросла на 1% і склала 159,66 грн/кг, у порівнянні з січнем-лютим, коли ціна становила 158,03 грн/кг. Порівняно з березнем минулого року, ціна на філе зросла на 9,7%, до 145,56 грн/кг.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині проводили щотижневі цінові спостереження роздрібних цін на товари.

 

 

Тэги:  ціна
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