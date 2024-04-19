19.04.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Немишлянському районі оновлюють мережі теплопостачання

На Немишлянській філії КП «Харківські теплові мережі» триває ремонтна кампанія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, в одному з мікрорайонів комунальники повністю міняють внутрішньоквартальну мережу та транзитний трубопровід.

Як розповіли на підприємстві, ця мережа обслуговувала 12 багатоповерхових будинків понад 50 років. Внаслідок блекаутів, викликаних ворожими обстрілами, на комунікаціях часто траплялися аварійні ситуації, тож фахівці ХТМ вирішили їх оновити.

Так, торік у мікрорайоні реконструювали ЦТП, капітально замінивши все обладнання. А тепер комунальники почали заміну 70 м внутрішньоквартальних трубопроводів: замість старих металевих вони змонтують сучасні попередньо ізольовані.

За словами начальника Немишлянської філії КП «ХТМ» Олега Левченкова, до 1 липня в районі планують замінити 12 ділянок внутрішньоквартальних мереж та 12 транзитних трубопроводів, а також кілька ділянок магістралей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники оновлюють водопровідну магістраль.