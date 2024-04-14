14.04.2024 08:34 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 12 пожеж, спричинених обстрілами

Оператитвна обстановка на Харківщині на 14 квітня 2024 року.



Рятувальники Харківщини загасили 12 пожеж, спричинених обстрілами



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 13 по 14 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 71 оперативний виїзд, з яких:

56 – на ліквідацію пожеж, 12 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Ворог спричинив 12 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. 9 з цих пожеж трапились у лісових масивах. В Харківському та Куп’янському районах горіли приватний житловий будинок та господарча споруда. Усі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС.

За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив 10 пожеж у Харківській області.