14.04.2024 08:34 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили 12 пожеж, спричинених обстрілами
Оператитвна обстановка на Харківщині на 14 квітня 2024 року.
Рятувальники Харківщини загасили 12 пожеж, спричинених обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 13 по 14 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
71 оперативний виїзд, з яких:
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56 – на ліквідацію пожеж, 12 з яких спричинені ворожими обстрілами;
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3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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10 – на допомогу населенню;
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2 – інші виїзди.
Ворог спричинив 12 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. 9 з цих пожеж трапились у лісових масивах. В Харківському та Куп’янському районах горіли приватний житловий будинок та господарча споруда. Усі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС.
За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог спричинив 10 пожеж
у Харківській області.
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