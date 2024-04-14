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14.04.2024  08:34   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 12 пожеж, спричинених обстрілами

Оператитвна обстановка на Харківщині на 14 квітня 2024 року.


Рятувальники Харківщини загасили 12 пожеж, спричинених обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 13 по 14 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 71 оперативний виїзд, з яких:
  • 56 – на ліквідацію пожеж, 12 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 10 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
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Ворог спричинив 12 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. 9 з цих пожеж трапились у лісових масивах. В Харківському та Куп’янському районах горіли приватний житловий будинок та господарча споруда. Усі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. 
 
За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив 10 пожеж у Харківській області.
 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, пожежі
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