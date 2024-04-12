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12.04.2024  17:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині реально засудили любителя торгувати гвінтівками та кулеметами

Прокуратура Харківщини в апеляції посилила вирок, на який зголосився суд.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 38-річний мешканець м. Олександрія Кіровоградської області незаконно придбав, зберігав, а потім продав у листопаді 2022 та лютому 2023 року харків’янину самозарядну гвинтівку та ручний кулемет. Під час судового розгляду чоловік визнав вину. 
 
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Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова його засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки. Водночас вогнепальну зброю було вирішено знищити.
 
Зазначений вирок прокурори обласної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку, адже чоловік вчинив злочин проти громадської безпеки під час дії воєнного стану.
 
Судом апеляційної інстанції скасовано вирок суду першої інстанції з ухваленням нового вироку, за яким засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з його реальним відбуттям, а також вирішено конфіскувати зброю і передати її Міністерству оборони України для потреб оборони України.
 
Вказаний вирок набрав чинності.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про  затримання СБУ чоловіка, який продавав криміналітету «трофейну» російську зброю та вибухівку.
лоси
Тэги:  кримінал, зброя, харків
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