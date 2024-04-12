12.04.2024 17:31 Дмитро Колонєй
На Харківщині реально засудили любителя торгувати гвінтівками та кулеметами
Прокуратура Харківщини в апеляції посилила вирок, на який зголосився суд.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 38-річний мешканець м. Олександрія Кіровоградської області незаконно придбав, зберігав, а потім продав
у листопаді 2022 та лютому 2023 року харків’янину самозарядну гвинтівку та ручний кулемет. Під час судового розгляду чоловік визнав вину.
Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова його засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки. Водночас вогнепальну зброю було вирішено знищити.
Зазначений вирок прокурори обласної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку, адже чоловік вчинив злочин проти громадської безпеки під час дії воєнного стану.
Судом апеляційної інстанції скасовано вирок суду першої інстанції з ухваленням нового вироку, за яким засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з його реальним відбуттям, а також вирішено конфіскувати зброю і передати її Міністерству оборони України для потреб оборони України.
Вказаний вирок набрав чинності.
лоси
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