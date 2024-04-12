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12.04.2024  11:35   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині

12 квітня близько 9:00 ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка Курилівської громади Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Через обстріл зайнялась суха хвойна підстилка.
 
На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га. З вогнем боролись 2 оперативних відділення ДСНС. 
 
 
Приборкати його вдалось о 10:55. Завдяки професійним діям рятувальників верхової масштабної пожежі не допущено.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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