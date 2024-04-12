12.04.2024 11:35 Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині

12 квітня близько 9:00 ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка Курилівської громади Куп’янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Через обстріл зайнялась суха хвойна підстилка.

На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га. З вогнем боролись 2 оперативних відділення ДСНС.

Приборкати його вдалось о 10:55. Завдяки професійним діям рятувальників верхової масштабної пожежі не допущено.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.