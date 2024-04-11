11.04.2024 16:23 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, що зруйнував ворог під час ударів вранці 11 квітня

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, як удар окупантів вплинув на забезпечення міста електрикою.



Ігор Терехов розповів, що зруйнував ворог під час ударів вранці 11 квітня



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що під час чергового обстрілу окупаційної армії вранці 11 квітня 2024 року, в Харківський області було пошкоджено ТЕЦ, яка заживлює місто, і повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

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Але Харків продовжує функціонувати.

«Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковане ворогом», - підкреслив мер.

Крім того, він зазначив, що Офіс Президента та інші міста й області України надають Харкову генератори та пальне, щоб допомогти вистояти в умовах регулярних ворожих атак на енергетичну галузь.