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11.04.2024  14:45   Віталій Хінєвіч

Наземний транспорт у Харкові курсує за схемою блекауту

Після чергового обстрілу рф об'єктів критичної інфраструктури в місті Харкові курсує наземний пасажирський транспорт за тимчасовою схемою руху в режимі блекауту.


Наземний транспорт у Харкові курсує за схемою блекауту
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фахівцям вдалося частково відновити рух на трамвайних та тролейбусних маршрутах.
 
Сьогодні, 7 квітня, на лінії вийшли 58 тролейбусів №1, 3, 7, 13, 25, 45, 46, 51, 52, 53, 60. Також відновили роботу 13 трамваїв за маршрутами №7 та 20. Найближчим часом планується запустити трамвай №12.
 
Крім того, містом курсує 111 автобусів 39-ма маршрутами.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова і області.
 
Тэги:  харків, транспорт
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