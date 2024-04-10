10.04.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Проблема мінної безпеки залишається актуальною для міста

Питання очищення території Харківської області від вибухонебезпечних предметів розглянули сьогодні, 10 квітня, на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Учасники зустрічі, серед яких були представники міської та обласної влади, правоохоронці, співробітники ДСНС і міжнародних гуманітарних структур, обговорили стан розмінування Харківщини та виклики, які постають перед саперами.

Ігор Терехов наголосив на пріоритетній потребі Харкова в посиленні захисту неба та водночас зазначив, що проблема мінної безпеки залишається актуальною не лише для районів області, а й для окремих територій міста. За словами мера, з початку війни у громаді було зареєстровано близько 5 тис. заявок на розмінування, за якими піротехніки виявили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів.

«У Харкові досі залишаються нерозмінованими кладовища, лісосмуги, райони, поряд з якими велися активні бойові дії. Звісно, масштаб не такий, як, наприклад, на деокупованих територіях регіону, але потреба в очищенні є. Поряд з цим найголовніше зараз - закрити небо над містом, адже саме ракети та безпілотники становлять найбільшу небезпеку для харківʼян», - підкреслив мер.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов у зверненні заявив, що місцева влада, центральна влада, наші Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити мирних жителів та забезпечити безперебійну роботу життєво важливих служб міста.