Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
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День буде емоційним та непередбачуваним. Дотримуйтесь своїх бажань і почуттів, довіряйте інтуїції. Спілкування та дружелюбність можуть принести успіх.
До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Без опадів.
9 квітня в Україні та по всьому світу відзначають Всесвітній день антикваріату.
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