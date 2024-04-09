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09.04.2024  10:30   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 квітня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12
Золочів - 12
Богодухів - 13
Коломак - 10
Великий Бурлук - 12
Печеніги -12
Слобожанське - 14
Куп’янськ -11
Красноград - 11
Лозова - 10
Ізюм - 16
 
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 8 квітня 2024 року.
 
Тэги:  радіація, харків
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