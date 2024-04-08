08.04.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 13

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 11

Печеніги -11

Слобожанське - 16

Куп’янськ -10

Красноград - 13

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram