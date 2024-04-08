Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Комментариев: 0
Гороскоп обіцяє успіхи та можливості для здійснення довгоочікуваних планів. День підходить для переговорів та представлення нових проектів.
Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
влажность:
давление:
ветер: