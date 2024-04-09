09.04.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 9 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під вогнем знаходилися: Уди, Козача Лопань та Вовчанськ та ін. Авіаударів зазнали н.п. Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук.

23:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.

16:20 с. Кучерівка Куп'янського району. Під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль. Без постраждалих.

Також о 14:56 під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення. Без постраждалих.

14:00 під час артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджений приватний будинок. Постраждав 64-річний чоловік, без госпіталізації. 12:05 с. Рубіжне Чугуївського району відбувся ворожий артобстріл. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.

Крім цього, 12:00 с. Борова Ізюмського району ракетний обстріл Х-35 по відкритій території. Без постраждалих.

11:30 м. Чугуїв під час ракетного обстрілу Х-59 пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.

8 квітня 11:30 у с. Борщова Харківського району на території садового товариства під час проведення земельних робіт 67-річний чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Госпіталізований з важкими травмами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram