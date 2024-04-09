09.04.2024 08:20 Віталій Хінєвіч

Про пожежі на Харківщині повідомили рятувальники

Протягом доби з 8 по 9 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ворог спричинив 4 пожежі у Чугуївському, Куп’янському і Харківському районах області.

Близько 15:00 окупаційні війська країни-терориста нанесли артилерійський удар по житловим будинкам мирного міста Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-чоловіка.

На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 30 кв.м. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь.

У Липецькій громаді протягом дня зафіксовано 2 пожежі від ворожих атак. Так вранці в с. Липці загорівся електротрансформатор, а всередині дня у с. Слобожанське – трава на площі 150 кв.м.

Остання пожежа трапилась у с. Кучерівка Петропавлівської громади. Там було обстріляне приватне подвір’я, на якому зайнялись: господарча споруда, гараж з автомобілем та будинок на загальній площі 120 кв.м.

Дані пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

За добу вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 18,5 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів.

квітня на Харківщині зафіксовано 2 випадки підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах.

Перший трапився у полі поблизу с. Іванівка Чугуївського району. Там підірвалась вантажівка «КамАЗ» з причепом. Внаслідок вибуху водій, на щастя, не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

Другий – на території садового товариства у с. Борщова Липецької громади Харківського району. Чоловік, 1956 року народження, наступив на міну ПФМ-1 «Пелюстка». В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги.

За цей період було здійснено 57 оперативних виїздів, з яких:

46 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники за минулий тиждень на Харківщині ліквідували 447 пожеж в природних екосистемах.