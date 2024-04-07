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07.04.2024  08:14   Дмитро Колоней

Вночі ворог вдарив по приватному будинку у Харкові

Про боротьбу з шахедами інформував мер Харкова Ігор Терехов.


Вночі ворог вдарив по приватному будинку у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі Харків відбивався від нашестя ворожих дронів, про що писав мер Харкрова Ігор Терехов. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про посилення ворожих авіаударів по Харківщині. 

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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