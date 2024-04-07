Вночі ворог вдарив по приватному будинку у Харкові

Про боротьбу з шахедами інформував мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі Харків відбивався від нашестя ворожих дронів, про що писав мер Харкрова Ігор Терехов. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про посилення ворожих авіаударів по Харківщині.
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Будьте готові до несподіваної реакції на події. Тримайте себе в руках і день подарує вам позитивні моменти.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
Щороку 7 квітня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день здоров’я.
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