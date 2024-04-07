07.04.2024 08:14 Дмитро Колоней

Вночі ворог вдарив по приватному будинку у Харкові

Про боротьбу з шахедами інформував мер Харкова Ігор Терехов.



Вночі ворог вдарив по приватному будинку у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі Харків відбивався від нашестя ворожих дронів, про що писав мер Харкрова Ігор Терехов. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про посилення ворожих авіаударів по Харківщині.