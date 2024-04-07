07.04.2024 08:00 Дмитро Колоней
Окупанти значно посилили активність авіаударів по Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:
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Козача Лопань,
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Харків,
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Липці,
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Кутузівка,
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Огірцеве,
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Куп’янськ,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Борова Харківської області.
Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар по Харкову вдень 6 квітня 2024 року.
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