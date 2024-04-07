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07.04.2024  08:00   Дмитро Колоней

Окупанти значно посилили активність авіаударів по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: 
  • Козача Лопань,
  • Харків,
  • Липці,
  • Кутузівка,
  • Огірцеве,
  • Куп’янськ,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Борова Харківської області.
 
 Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар по Харкову вдень 6 квітня 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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