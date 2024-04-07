07.04.2024 08:00 Дмитро Колоней

Окупанти значно посилили активність авіаударів по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Козача Лопань,

Харків,

Липці,

Кутузівка,

Огірцеве,

Куп’янськ,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Борова Харківської області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар по Харкову вдень 6 квітня 2024 року.