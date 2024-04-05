05.04.2024 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові засуджений організував розповсюдження наркотиків на території виправної установи

За даними слідства, з березня 2023 року 40-річний засуджений, який відбуває покарання в ДУ «Харківський слідчий ізолятор», налагодив канал постачання та розповсюдження наркотичних засобів на території виправної установи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зловмисник залучив до «бізнесу» ще одного утриманця ізолятора та ще чотирьох чоловіків, які перебувають на свободі.

Пособники з волі закуповували канабіс, маскували наркотик у побутові предмети під виглядом посилок та передавали організатору угруповання.

З метою приховування вмісту відправлень фігуранти навіть використовували взуття, в якому ховали наркотики і надсилали до СІЗО.

Отриманий наркотичний засіб в подальшому збувався організатором на території СІЗО серед заарештованих осіб як виграш в азартній грі «Лото», а здобуті від зазначеної гри грошові кошти передавалися до «корпусного общаку».

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, наркотичну речовину, чорнові записи, банківські картки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шести громадянам у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях позбавлення волі, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік проникав у чужі будинки та забирав майно.