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03.04.2024  09:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл

Ще три підземні школи планують збудувати у місті Харкова до початку нового навчального року.


У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
Про це журналістам повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Мер наголосив, що зведення подібних шкіл планується у всіх районах Харкова. Зараз для будівництва міська влада розглядає Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Крім того, за кошти субвенції з державного бюджету одну підземну школу проєктує ХОВА.  
 
«Хочу, щоб до початку нового навчального року в Харкові з’явились ще три підземні школи. У будь-якому разі ми працюємо над цим», - повідомив Ігор Терехов. 
 
За його словами, першу підземну школу звели в Індустріальному районі. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 млн грн. На перший час у закладі встановили обладнання зі шкіл, які через війну поки не працюють. У подальшому USAID на безоплатній основі надасть нове обладнання (комп’ютери, інтерактивні дошки тощо).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершено будівництво першої підземної школи (фото).
 
Тэги:  харків, освіта, школа
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