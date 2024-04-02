02.04.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Руйнування та постраждалі: оперативна інформація від ХОВА станом на 2 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.



Руйнування та постраждалі: оперативна інформація від ХОВА станом на 2 квітня



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема під ворожим вогнем перебувала: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Купʼянськ, Садове, Табаївка, Чернещина.

О 22:05 у м. Куп'янськ внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

16:40 с. Липці Харківського району стався ворожий обстріл території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Також о 15:00 внаслідок ворожого обстрілу с. Курилівка Куп‘янського району горіли приватні житлові будинки. Без постраждалих.

12:02 — 14:20 внаслідок серії ворожих обстрілів м. Вовчанськ пошкоджені приватні будинки, паркан, господарські споруди. Поранена 27-річна жінка.

Крім цього о 10:15 м. Люботин Харківського району внаслідок ворожого ракетного обстрілу ЗРК С-300 по території пошкоджено будівлю. Без постраждалих.

1 березня 10:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ м. Куп’янськ пошкоджена трибуна стадіону, роздягальня, приватні будинки, багатоквартирний будинок. Поранена жінка 57 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники розповіли , як минула доба у Харківській області.