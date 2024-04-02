02.04.2024 08:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як минула доба у Харківській області

Протягом доби з 1 квітня по 2 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Підрозділи ДСНС 4 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському та Харківському районах області.

Вранці ворог завдав ударів по селу Слобожанське та місту Люботин Харківського району. В результаті обстрілів горіли 2 покинуті складські будівлі, трава. Площа пожеж склала 100 кв.м та 500 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби росіяни завдали ударів по житловому сектору міста Куп’янськ та села Курилівка. Там пожежі виникли в житловому будинку, господарчій споруді, покрівлі будівлі та автомобілі. Площа пожеж склала близько 300 кв.м та 93 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

О 12:03 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Лісаветінській, 5Б. На місце виклику прибули 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та 3 спеціальні автомобілі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житлову кімнату у квартирі на 6-му поверсі.

Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза мешканцям верхніх поверхів. Ланками газодимозахисної служби була проведена евакуація 10 осіб на свіже повітря. Завдяки оперативній та злагодженій роботі вогнеборців обійшлося без жертв та постраждалих. О 12:35 загоряння локалізували, о 13:43 — ліквідували. На гасіння залучалося 28 осіб особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки ДСНС України.

Близько 12:30 трапилась пожежа на околиці с. Крисине Богодухівського району Харківщини. Горів сухостій на відкритій місцевості. Коли до місця події прибули рятувальники ДСНС з районного центру, площа горіння склала 800 кв.м.

Під час пожежогасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки віком близько 60-років. Зі слів сусідів очевидців вона прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її.

В якийсь час щось вийшло з-під контролю. Ймовірно їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.

За цей період було здійснено 130 оперативних виїздів, з яких:

112 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

4 – на допомогу населенню;

12 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень у Харківській області ліквідували 384 пожежі в природних екосистемах.