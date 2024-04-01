01.04.2024 13:25 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов: Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво
З огляду на масштаби руйнувань критичної інфраструктури, в Харкові досить швидко відновили електропостачання.
Ігор Терехов: Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво
Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю
інтернет-виданню «LIGA.net» повідомив, що росія зруйнувала в Харкові всі трансформаторні підстанції та пошкодила ТЕЦ, внаслідок чого місто повністю було знеструмлене, передає РЕДПОСТ.
За словами мера, відновити ці потужності швидко неможливо.
«Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло в житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелося достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити. Введені графіки відключення світла - погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці. Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу», - зазначив Ігор Терехов.
Також мер підкреслив, що Харків потребує сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів.
«Над цим працюють президент і уряд», - повідомив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що за словами Ігоря Терехова, в умовах, коли ворог цілеспрямовано руйнує об’єкти критичної інфраструктури міста, альтернативні
варіанти подачі тепла та води в будинки є надважливими.
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