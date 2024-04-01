    
Главная Новини Харкова ЖКГ Ігор Терехов: Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво
01.04.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво

З огляду на масштаби руйнувань критичної інфраструктури, в Харкові досить швидко відновили електропостачання.


Ігор Терехов: Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво
Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню «LIGA.net» повідомив, що росія зруйнувала в Харкові всі трансформаторні підстанції та пошкодила ТЕЦ, внаслідок чого місто повністю було знеструмлене, передає РЕДПОСТ.
 
За словами мера, відновити ці потужності швидко неможливо. 
 
«Нам разом з енергетиками вдалося зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло в житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелося достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити. Введені графіки відключення світла - погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці. Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також мер підкреслив, що Харків потребує сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. 
 
«Над цим працюють президент і уряд», - повідомив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Ігоря Терехова, в умовах, коли ворог цілеспрямовано руйнує об’єкти критичної інфраструктури міста, альтернативні варіанти подачі тепла та води в будинки є надважливими.
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 ЖКГ Ігор Терехов: У комунальних питаннях треба відходити від великої централізації 22.03 Надзвичайні події Комунальникам та енергетикам потрібний час – Ігор Терехов про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів 22.03 ЖКГ "Харківводоканал" подає воду зі зниженим тиском за графіком
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 