01.04.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 10

Золочів - 13

Богодухів - 11

Коломак - 13

Великий Бурлук - 12

Печеніги -11

Слобожанське - 11

Куп’янськ -12

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 31 березня 2024 року.