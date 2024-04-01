01.04.2024 09:05 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 1 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під ворожим вогнем перебувала: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе.

01:00 1 квітня відбувся ворожий обстріл БПЛА "Shahed" м. Чугуїв. Без постраждалих. 23:25 у с. Борова Ізюмського району в результаті обстрілу КАБ пошкоджено пам'ятник "Воїнам Другої Світової війни" та фасад будівлі установи, а також автомобіль. Постраждалих немає.

Крім цього 22:00 с. Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу пошкоджена будівля установи. Без постраждалих.

Також о 16:45 відбувся обстріл з РСЗВ с. Вовчанські Хутори. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

16:37 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три будинки. Постраждалих немає.

16:32 с. Костянтинівка Чугуївського району влучання ракети в закинуту будівлю фермерського господарства. О 16:00 с. Баранівка Богодухівського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Медичну допомогу в м. Ізюм отримав 33-річний тракторист, який отримав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах.