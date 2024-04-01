    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 1 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА
01.04.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 1 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем перебувала:  Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе.
 
01:00 1 квітня відбувся ворожий обстріл БПЛА "Shahed" м. Чугуїв. Без постраждалих. 23:25 у с. Борова Ізюмського району в результаті обстрілу КАБ пошкоджено пам'ятник "Воїнам Другої Світової війни" та фасад будівлі установи, а також автомобіль. Постраждалих немає.
 
Крім цього 22:00 с. Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу пошкоджена будівля установи. Без постраждалих.
 
Також о 16:45 відбувся обстріл з РСЗВ с. Вовчанські Хутори. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.
 
16:37 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три будинки. Постраждалих немає. 
 
16:32  с. Костянтинівка Чугуївського району влучання ракети в закинуту будівлю фермерського господарства. О 16:00 с. Баранівка Богодухівського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. 
 
Медичну допомогу в м. Ізюм отримав 33-річний тракторист, який отримав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 Надзвичайні події Працювала у дитсадку та коригувала удари по Харкову: СБУ затримала жінку 01.04 Надзвичайні події Боєприпаси випускаються з літака: прокуратура про наслідки обстрілу Харкова 31 березня 01.04 Надзвичайні події У ХОВА повідомили про наслідки удару КАБом по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 