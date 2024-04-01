За добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 31 березня по 1 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що агресор завдав удару по пожежному депо на Харківщині.
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День повний можливостей! Гороскоп обіцяє, що все буде під силу. Важливо зберігати емоційну рівновагу успіху. Зосередьтеся на любові, спілкуванні та фінансах.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
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