01.04.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

За добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 31 березня по 1 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



За добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вогнеборці ліквідували 66 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 46 га. 2 з них були спричинені обстрілами окупантів, в решті випадків винуватцями стали самі мешканці Харківщини, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Також підрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Чугуївському районах Харківщині та м. Харкові.

За добу було здійснено 92 оперативні виїзди, з яких:

79 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що агресор завдав удару по пожежному депо на Харківщині.