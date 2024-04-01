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01.04.2024  08:50   Віталій Хінєвіч

За добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 31 березня по 1 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


За добу на Харківщині ліквідували понад 60 пожеж в екосистемах
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вогнеборці ліквідували 66 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 46 га. 2 з них були спричинені обстрілами окупантів, в решті випадків винуватцями стали самі мешканці Харківщини, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.
 
Також підрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Чугуївському районах Харківщині та м. Харкові.
 
За добу було здійснено 92 оперативні виїзди, з яких:
 
  • 79 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що агресор завдав удару по пожежному депо на Харківщині.

 

Тэги:  пожежа, харків
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